E’ un 19enne originario di Matera l’autore del primo reato del 2020. Il govane, poco dopo la mezzanotte, aveva spaccato la vetrina della Parafarmacia di viale d’Annunzio a Riccione. Quello non è stato l’unico reato di cui si è macchiato ed è stato infatti tratto in arresto. Ora gazie a tracce ematiche e alle sue impronte, è stato riconosciuto anche come il responsabile della spaccata di capodanno.