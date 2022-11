Condividi l'articolo

Camioncino con pala meccanica che, nel primo pomeriggio di lunedì, è rimasto incastrato nel sottopasso tra viale Verdi e la via Emilia a Riccione. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale per deviare il traffico su percorsi alternativi mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.