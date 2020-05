Riccione ‘chiama’ tedeschi, turisti aprono gruppo su Fb

Aprire le frontiere con la Germania e l’Austria e tornare a dare il benvenuto ai turisti tedeschi: è l’appello che la sindaca di Riccione Renata Tosi rivolge al Governo, “affinché in Europa torni in vigore l’accordo di Schengen. Non si può attendere un altro mese. Serve all’economia turistica italiana, alla Romagna e a Riccione”.

Del resto da anni la riviera è meta di turisti tedeschi e molti scalpitano ora per tornare lì in vacanza. Come Gerrit Fischer, agente di una società di collocamento, che ha fondato su Facebook un gruppo di connazionali fan di Riccione con oltre 700 iscritti e che alla Romagna ha dedicato tre romanzi. Gerrit ha 45 anni e vive nell’Assia, a Bad Naujeim, non lontano da Francoforte. ‘Aficionado’ doc della Romagna, sul terrazzo di casa ha ricreato l’ambiente della vacanza italiana con ombrellone, lettino, cabina – rigorosamente originali, souvenir del post – e poster giganti. E assicura: “Quest’estate ho già prenotato, tornerò a Riccione”.

