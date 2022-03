Riccione. Cocoricò: a pasquetta si balla in spiaggia

Il Cocoricò si prepara alla Pasqua con ospiti top quali Jamie Jones, oltre naturalmente ai dj Resident, l’olandese William Djoko e Cirillo. A Pasqua finalmente tradizionale appuntamento sotto la piramide, con gli orari tradizionali. Invece per la Pasquetta previsto un evento molto particolare, a ingresso libero: a partire dalle 14 fino a notte, sulla spiaggia del Playa Boho, al Marano. In console i migliori deejay del Cocoricò. Si tratta di un daytime on the beach. Un evento unico e speciale che anticipa l’estate.