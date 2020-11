Riccione. Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a Riccione

RICCIONE 13 novembre 2020 – Sistemate le prime colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La sistemazione e la manutenzione delle colonnine sono a carico della BE CHARGE S.R.L. di Milano, per la durata di 5 anni. L’installazione delle colonnine per la ricarica è prevista in P.le Neruda, P.le Azzarita, P.le Marinai d’Italia, P.le Della Ginestra, P.le Dei Faraglioni, P.le Di Saraceni, P.le Vittorio Veneto, P.le Caduti di Cefalonia, P.le Carpi Busseto, viale Millennio, P.le Del Circeo e P.le dei Delfini all’uscita dell’A14 con ricarica veloce.