RICCIONE. CONTROLLI ALL’ EX HOTEL “LE CONCHIGLIE”. UNA DENUNCIA PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

Questa mattina all’alba i Carabinieri della Stazione di Riccione, unitamente al personale del locale Corpo di Polizia Intercomunale, hanno dato corso ad un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa ed in particolare in materia di immigrazione clandestina e reati contro il patrimonio. Il controllo si è concentrato in “zona Marano” con una ispezione alle ex colonie abbondonate e all’’ ex hotel “Le Conchiglie”. Gli operanti, all’interno di una camera del citato hotel sorprendevano J.R. 52 enne marocchino il quale disponeva di alcuni elettrodomestici alimentati mediante l’allaccio abusivo al contatore del vicino centro medico “Pegaso” e pertanto veniva deferito in stato di libertà per “invasione di terreni ed edifici e per furto aggravato”