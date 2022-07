Riccione. Dramma: giovane muore affogato in piscina hotel

Condividi l'articolo

Dramma in un hotel di Riccione per un 26enne annegato nella piscina della struttura. Soccorso a causa di un malore e riportato in superficie, è stato chiesto l’intervento del 118: una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Infermi col codice di massima gravità. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.