E’ in gravissime condizioni e si trova all’Infermi di Rimini il ciclista, un uomo di mezza età, che questa mattina è stato travolto da una fiat panda all’incrocio tra via Lombardia e via Bergamo. Spaventosa la dinamica dell’incidente che ha visto l’uomo essere caricato sul cofano per poi sbattere violentemente a terra.