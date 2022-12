51enne già noto alle forze dell’ordine e residente a Riccione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari è stato pizzicato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli in via Germi, proprio nel capoluogo campano. Il 51enne ha tentato di eludere il controllo fornendo delle false generalità ma questo non ha impedito ai militari di scoprire la verità. E’ stato così arrestato: dovrà rispondere di evasione e di false dichiarazioni sull’identità.