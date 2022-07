Condividi l'articolo

Incubo nelle strade della movida riccionese quando per tentare di fermare un latitante i carabinieri hanno dovuto sparare. L’uomo, un 37enne serbo ricercato dal 2019, non si è fermato all’alt ed è sfrecciato ad altissima velocità a bordo della sua auto nonostante le strade affollate di gente. Alla fine per il malvivente, raggiunto dalle forze dell’ordine, sono scattate le manette.