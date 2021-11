RICCIONE. Il consorzio Riccione Family Hotels si aggiudica il premio Romagna Tourism Awards 2021

Condividi l'articolo

Venerdì 26 novembre, in occasione dell’evento “Romagna Tourism Experience” che si è svolto presso i Magazzini del Sale di Cervia, il consorzio Riccione Family Hotels si è aggiudicato il premio “Romagna Tourism Awards 2021” per la categoria Family.

Il riconoscimento è stato assegnato al progetto “Vacanza Family, tra mare, castelli e vigneti” ed è stato consegnato dal presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi.

“Il ringraziamento va ovviamente a tutti gli hotel del gruppo“, ha dichiarato Andrea Ciavatta, presidente del consorzio Riccione Family Hotels “che hanno creduto nell’importanza di riunirsi per creare qualcosa di bello, tutti insieme!“

A ritirare il premio per il consorzio Riccione Family Hotels, Karin Gelmini, il direttore operativo

di Promhotels che, in collaborazione con l’agenzia di Comunicazione e Marketing riccionese Retorica, coordina il progetto dei Riccione Family Hotels.

“Essersi aggiudicati questo riconoscimento, insieme ad altri progetti di promozione turistica sviluppati sul territorio romagnolo, è importante. Il settore turistico è stato tra quelli più penalizzati, in questi ultimi due anni, ma non ci siamo mai arresi. Anzi, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di far fronte alle difficoltà con nuove idee e obiettivi” ha aggiunto la Gelmini.

Il progetto “Vacanza Family, tra mare, castelli e vigneti” mira a riorganizzare l’offerta turistica, per far conoscere ai visitatori anche le altre attrattive della Romagna “Non esistono solo le spiagge“, ha concluso Ciavatta, “ogni giorno di vacanza può essere diverso dall’altro, qui in Romagna“.

Nella prossima stagione turistica si continuerà quindi a puntare alla natura, ai parchi e agli itinerari a piedi, che insieme al mare possono garantire una fruizione sostenibile da parte dei turisti.