Riccione. Il Covid purtroppo fa due vittime a Riccione

Il Covid purtroppo fa due vittime a Riccione e 142 positivi: è il bilancio del bollettino odierno sull’epidemia nel Riminese. I decessi sono quelli di una donna di 82 anni e un uomo di 84, entrambi di Riccione. Riguardo gli ultimi contagiati, si tratta di 78 uomini e 64 donne, 78 sintomatici e 64 asintomatici. E nel dettaglio: 78 per sintomi; 52 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 3 per tampone prericovero per altra patologia; 3 per test di categoria; 4 per rientro da estero: Spagna Moldavia e 2 Ucraina, per 2 la pratica non è ancora stata completata.