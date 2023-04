Riccione. Illuminazione votiva dei cimiteri: confermato l’affidamento della gestione a Geat

Condividi l'articolo

Illuminazione votiva dei cimiteri: confermato l’affidamento della gestione a Geat

La società dovrà corrispondere 55mila euro al Comune nel 2023 e 57mila nei quattro anni successivi

Riccione, 6 aprile 2023 – Il consiglio comunale di Riccione ha approvato la delibera per l’affidamento della gestione della illuminazione votiva dei cimiteri di Riccione a Geat per i prossimi cinque anni. Attualmente Geat stava svolgendo il servizio in regime di proroga dato che il contratto era scaduto lo scorso 31 agosto. Geat si fa carico di corrispondere un canone annuo a favore del Comune di Riccione in misura ridotta per il 2023 di 55mila euro mentre per gli anni successivi l’importo salirà a 57mila. L’amministrazione comunale ha valutato l’offerta di Geat – che fino al 2050 sarà anche gestore dei servizi funerari – come la più efficiente e congrua dal punto di vista economico e progettuale.

Lo svolgimento del servizio – si legge nella delibera che ha avuto il voto favorevole di 12 consiglieri comunali (9 i contrari) – “dovrà garantire alla Società (Geat) la copertura dei costi fissi di gestione dei servizi e del personale”.

A carico degli utenti è previsto un minimo aumento del costo per illuminazione votiva: nel 2023 è previsto un cambio della tariffa, che era ferma dal 2008, da 14 a 15 euro annui.