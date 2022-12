Riccione. Incendio in hotel: evacuati gli ospiti

Condividi l'articolo

Un incendio sviluppato dalla cucina dell’hotel Tiffany ieri intorno alle 14 ha costretto gli ospiti, circa una sessantina in totale, e il personale dell’hotel a 4 stelle sul lungomare della Perla, a uscire in strada. In base ai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, un cortocircuito partito da uno dei frigoriferi potrebbe avere innescato la combustione. Al termine dell’intervento fortunatamente, l’unico locale a essere dichiarato inagibile è stata la cucina, completamente distrutta però dalle fiamme.