Riccione. La Perla dice addio a Renato Cinti

Un commovente messaggio ha colpito il cuore di tutti i fan del famoso ex calciatore Renato “Renny” Cinti. La sua sorella, Monica, ha utilizzato i social media per annunciare la tragica notizia della sua scomparsa. Renny era noto in tutta la città come uno spirito libero, amato da tutti quelli che lo conoscevano. L’ex giocatore di calcio aveva iniziato la sua carriera quando si unì all’accademia di calcio dell’Asar, dove fu allenato da Rudy Bacchini. Bacchini ricorda come Renny fosse un giocatore talentuoso ma alla fine scelse un percorso diverso, decidendo di entrare a far parte della famiglia di Aquafan. Il rosario si terrà nella chiesa di via Diaz alle 20:30 di lunedì primo maggio, mentre i funerali si terranno martedì 2 maggio alle ore 10 sempre nella chiesa di San Martino di via Diaz.