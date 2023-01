Riccione. Litiga con l’amico e schiaffeggia l’agente della Polizia locale che è intervenuto per sedare gli animi

Condividi l'articolo

Ieri sera, poco prima delle 20, un uomo con problemi psichiatrici e un amico tossicodipendente hanno iniziato una lite all’interno di un locale molto frequentato della Perla Verde. Alcuni presenti hanno chiesto l’intervento della Polizia locale, che è intervenuta per cercare di calmare i bollenti spiriti dei due litiganti. Tuttavia, l’uomo con problemi psichiatrici non ha gradito l’intervento degli agenti e ha colpito un vigile con uno schiaffo e uno spintone, mentre l’amico lo copriva di insulti. La situazione è stata sedata a fatica e l’aggressore è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il vigile ferito è stato medicato al Ceccarini e dimesso con 7 giorni di prognosi.