Riccione. Malore in autostrada: muore ma riesce a salvare il suo amato cavallo

Ieri mattina intorno alle 9.30 Massimiliano Alessi, 48 anni, è stato colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua Jeep Renegade bianca al chilometro 137 della corsia Sud dell’autostrada A 14, in corrispondenza della galleria tra Riccione e Scacciano. A quel punto ha impattato contro il muretto che delimita la carreggiata prima di fermarsi definitivamente in corsia d’emergenza. Riuscendo a diminuire fortemente la velocità nonostante il malore, ha salvato il suo amato cavallo che trasportava attraverso il rimorchio, il quale non ha riportato alcuna ferita a seguito del tragico incidente. Nessun altro veicolo inoltre è stato coinvolto nel sinistro. Residente a Santarcangelo di Romagna nella frazione di San Vito, Massimiliano era molto conosciuto e apprezzato in zona. Lavorava insieme alla moglie nell’azienda Alessi srl, specializzata nella produzione di tacchi e di elementi per le calzature, lascia anche una figlia di una decina di anni.