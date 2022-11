Riccione. Nonostante il maltempo, partiti i lavori per la rotatoria tra ospedale e Circonvallazione

Come arrivare all’ospedale Ceccarini

Per raggiungere l’ospedale Ceccarini non si può più accedere da viale Frosinone, arrivando dalla Circonvallazione, ma è necessario imboccare Corso fratelli Cervi, per chi arriva da Nord, e viale Formia, per chi arriva da Sud. In viale Frosinone è istituito il senso unico in direzione monte: chi si immette sulla Circonvallazione può però farlo soltanto in direzione Nord: soltanto i mezzi di soccorso possono svoltare anche a sinistra. Chi arriva sulla Circonvallazione da viale Toscana non può più proseguire diritto ma deve forzatamente svoltare a destra, verso Nord, o a sinistra, verso Sud.