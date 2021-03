Paolo Cevoli ha postato un video per parlare di come sia lui che il fratello (serio) abbiano avuto il covid. Mentre Paolo non se ne sarebbe nemmeno accorto, Luca è invece finito all’ospedale lo scorso febbraio. Il video è molto sobrio e vuole essere anche un ringraziamento agli operatori dell’ospedale Ceccarini di Riccione.