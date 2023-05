Riccione. Perla colpita dal nubifragio: sottopassi chiusi e città divisa

Condividi l'articolo

Riccione si trova in una situazione critica a causa del violento nubifragio che ha colpito la città, causando gravi danni proprio poco prima dell’estate. La sindaca Daniela Angelini ha rinnovato un appello urgente affinché le persone rimangano al sicuro nelle proprie case e ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per la giornata odierna. Sin dalle prime ore del mattino, i sottopassi sono stati chiusi e il traffico veicolare è stato interrotto sia in direzione mare che montagna. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati nelle acque degli sottopassi e molti abitanti di Riccione hanno cercato percorsi pedonali per assicurarsi che nessuno fosse intrappolato.

Nonostante i segnali di pericolo e la presenza di transenne che vietavano l’accesso, due uomini di origine straniera a bordo di un camioncino hanno rischiato l’attraversamento del canale portuale di Riccione, venendo salvati solo grazie all’intervento di due agenti della Polizia locale. In sintesi, nonostante la presenza delle transenne e degli agenti lungo le strade, molti automobilisti hanno tentato di attraversare sottopassi e ponti chiusi, finendo per abbandonare i veicoli in diversi casi. Il comando della Polizia di Riccione ha dispiegato sei pattuglie sin dalla mattina per presidiare le strade, soprattutto i sottopassi, e molti agenti si sono offerti volontari per turni aggiuntivi, data l’emergenza.

Solo nel tardo pomeriggio l’Amministrazione ha annunciato la riapertura temporanea di tre sottopassi: viale Angeloni, viale Puccini e viale Dei Mille (porto), sebbene la situazione potrebbe peggiorare. Durante la giornata, l’unica stazione ferroviaria disponibile è stata quella di Misano, a Rio Agina. Al mattino, la stazione di Riccione è stata chiusa ai passeggeri e i treni non hanno effettuato le fermate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nel pomeriggio, un grande pino è caduto in viale Enna, rendendo necessaria la chiusura della strada in attesa della rimozione dell’albero. Sono previsti ulteriori peggioramenti meteorologici nelle prossime ore.

Riccione ha registrato oltre 130 millimetri di pioggia, causando centinaia di chiamate di emergenza, incluso il riversarsi dell’acqua in cantine e garage. Numerosi locali, negozi e attività commerciali sono stati danneggiati. Il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio, ha dichiarato che anche la loro palestra in via Abruzzi ha subito danni e che stanno già lavorando per ripararli grazie all’aiuto di volontari.