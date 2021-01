Riccione. Picchia la moglie con scarpa e le lesiona l’occhio: “Ti uccido, ti infilzo con questo”

Lite in famiglia finisce con aggressione ai carabinieri. In manette con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale è finito un uomo di sessant’anni, disoccupato, domiciliato a Riccione. L’uomo, in preda all’alcol e a una rabbia immotivata aveva offeso la donna e poi l’aveva picchiata. In particolare, l’ha colpita più volte all’occhio sinistro usando una scarpa come martello, procurandole una seria lesione “bulbo-orbitale”. Infine, ha impugnato il coltello e l’ha minacciata: “Ti uccido, ti infilzo con questo”. Al ritorno dall’oaspedale la vittima se lo è ritrovato in cucina: aveva sfondato la porta per rientrare. A quel punto chiamare i carabinieri è stato inevitabile. All’arrivo della pattuglia, però, il sessantenne ha aggredito anche i militari: ha rifilato uno schiaffo a uno di loro e un calcio all’altro. Il soggetto è stato scarcerato con obbligo di firma in caserma. Sarà processato il 18 gennaio.