Riccione. Prevenzione del rischio stradale: tantissimi giovani all’iniziativa di Croce rossa e Polizia locale 

Tantissime persone, soprattutto giovani e giovanissimi hanno preso parte all’iniziativa di Croce rossa italiana (Comitato di Riccione), in collaborazione con il comando di Polizia locale, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Domenica in piazzale Ceccarini, dalle 15 alle 18, riccionesi e ospiti della città hanno potuto visitare uno stand informativo e dimostrativo della Polizia locale. Hanno potuto testare mezzi e strumenti quali, tra gli altri, alcoltest e occhiali alcovista con tecnologia ottica che simula una percezione simile allo stato di ebbrezza. L’iniziativa è volta a sensibilizzare e informare sulla importanza di prevenzione del rischio stradale. La Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada è stata istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle nazioni unite (Onu) proprio per sollecitare l’attenzione pubblica sul dramma degli incidenti stradali e le necessità di prevenzione.