Riccione. Promessa del rap condannata per rapina

Giovane promessa del rap italiano, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rapina ad un turista milanese avvenuta nell’estate del 2020. Il rapper, insieme ad un gruppo di minorenni, aveva immobilizzato la vittima per strappargli la catenina d’oro e poi fuggire in spiaggia. Il turista aveva dato subito l’allarme ai carabinieri che avevano arrestato il ragazzo in flagranza di reato. La difesa del rapper ha già preannunciato il ricorso in Appello. Il soggetto è stato già arrestato nell’agosto del 2021 a Bologna per cumulo di pene e ha trasmesso in diretta su Instagram il suo ammanettamento. Sul web, il giovane è considerato un talento emergente del rap e ha raccontato della sua adolescenza difficile, trascorsa anche tra le mura del carcere. Ha addirittura dedicato un brano, ‘Chiamare’, a tutti i ragazzi che finiscono in carcere minorile.