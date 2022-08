Riccione. Punteruolo puntato alla gola poi la rapina a coppia di sposi: baby gang in azione in Viale Dante

Punteruolo puntato alla gola poi la rapina. E’ accaduto sabato sera nientemeno che lungo Via Dante. Protagonista una coppia di sposi vittime di una baby gang. I due sarebbero stati accerchiati da una decina di giovani italiani e di apparente origine magrebina. Uno di questi, poi identificato al momento della cattura, è un 19 anni, italiano di seconda generazione nato a Perugia. Questi dopo essersi avvicinato all’uomo tenendo una rosa in mano, gliel’ha puntata con prepotenza al mento, chiedendogli di acquistarla. Dopo di che ha tirato fuori dalla tasca sinistra dei pantaloni un punteruolo lungo 12 centimetri che ha puntato alla gola della vittima. Quel punto un complice gli ha strappato la collana d’oro. Quindi la fuga, un inseguimento e una colluttazione coi carabinieri intervenuti a bloccare il soggetto. Sono in corso indagini per risalire a tutti i protagonisti.