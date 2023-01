Riccione. Rapina supermercato: in manette 24enne già colpito da divieto di dimora in provincia di Rimini

Condividi l'articolo

In manette 24enne albanese, in Italia senza fissa dimora, già conosciuto dalla forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e droga, nonché colpito da divieto di dimora in provincia di Rimini. Erano le 19,45 dello scorso 2 gennaio quando una pattuglia è stata chiamata dalla direzione del supermercato Coop 3.0 di via San Miniato dove un addetto della security aveva fermato l’autore di un furto diventata rapina impropria perché per garantirsi la fuga l’uomo aveva spintonato la guardia giurata che l’aveva bloccato.