Riccione. Rapinato del prezioso Rolex: la fidanzata rimane ferita durante la colluttazione

Giovane bolognese, figlio di noto imprenditore, ha subito la scorsa serata la rapina del prezioso Rolex del valore di circa 20mila euro. I due sono stati raggiunti da una coppia in scooter che verosimilmente li teneva d’occhio per mettere a segno il colpo al momento più propizio. Il tutto è avvenuto attorno alle 21 in Via Molari. Uno dei rapinatori è sceso dal mezzo e ha provato a sganciare il cinturino del prezioso. Durante la colluttazione la donna è rimasta ferita al volto. Alla fine i malviventi sono riusciti a trafugare l’orologio e a far perdere le proprie tracce. Indagini in corso e immagini delle telecamere al vaglio.