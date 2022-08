Riccione. Residente nella Perla spara al “rivale” a Velletri: arrestato per tentato omicidio

Condividi l'articolo

Spara all’uomo che avrebbe fatto delle avance troppo spinte alla fidanzata. Arrestato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. È stato fissato per lunedì prossimo l’interrogatorio di garanzia di un albanese 33enne, residente nella Perla Verde, raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Velletri.