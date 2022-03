Riccione. Scappa dai poliziotti e si schianta contro albero: nell’abitacolo aveva cocaina

Condividi l'articolo

Sabato intorno alle 18 in via D’Annunzio gli agenti hanno intimato l’alt ad una Seat Ibiza che procedeva in direzione Riccione. Il conducente tuttavia non si è fermato così la pattuglia si è messa all’inseguimento dell’auto che dopo avere infranto numerosi divieti ha persino invaso la corsia opposta e preso contromano via Rimini e via Ravenna per poi perdere il controllo e schiantarsi contro un albero. Il 48enne originario di Pistoia all’interno è rimasto illeso ma nel veicolo i poliziotti hanno trovato i resti di diversi involucri utilizzati per custodire cocaina. L’uomo ha poi consegnato spontaneamente un’altra dose di “neve” da 0,3 grammi ed è stato accompagnato in pronto soccorso dove, dalle analisi, è risultato essere positivo allo stupefacente. Denunciato a piede libero. Dovrà inoltre rispondere di tutte le infrazioni commesse.