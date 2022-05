Riccione. Scontro auto-moto: centauro grave al Bufalini

Condividi l'articolo

Grave sinistro stradale tra uno scooter e una Ford attorno alle 19 di sabato a Riccione. Lo scontro è avvenuto in via Castrocaro: il centauro è stato trasportato al Bufalini in elisoccorso in codice tre, ma non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione per i rilievi del caso.