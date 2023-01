Si è spento Germano Meletti, storico dirigente della società sportiva calcistica “Tre Villaggi” prima che diventasse “Fya”, e, dopo la vendita societaria, “United Riccione”. E’ stato portato via a soli 55 anni per un brutto male ed ha lasciato sgomenti tutti, non solo la comunità sportiva. Il rosario si terrà questa sera alle 20.30 alla Chiesa di San Martino in viale Diaz, le esequie sabato alle ore 15.