Riccione. Tentato colpo da 100mila euro: in manette banda rapinatori

Condividi l'articolo

I carabinieri della Compagnia di Riccione hanno stretto il cerchio intorno a una “banda dei Rolex” arrestando una batteria di malviventi ritenuti gli autori dello strappo di orologi di lusso e di un tentato colpo da 100mila euro avvenuto nella Perla Verde il 25 aprile di quest’anno. Gli inquirenti dell’Arma, grazie alle telecamere a circuito chiuso, hanno potuto ricostruire tutte le fasi della tentata rapina avvenuta in viale Ceccarini e oltre agli autori materiali hanno identificato anche il presunto palo e altri due soggetti ritenuti verosimilmente coinvolti e indagati a piede libero. Le indagini dell’Arma hanno così consentito al pubblico ministero di chiedere e ottenere dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti tre autori dello strappo che sono stati portati in caserma e, al termine degli accertamenti, trasferiti in carcere.