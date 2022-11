Riccione. Turismo. La sindaca Angelini: “Stagione turistica da grande numeri per Riccione”

“E’ stata una grande stagione turistica per Riccione. Nonostante la guerra in corso, nonostante l’impennata dei costi dell’energia, nonostante anche un clima di grande incertezza politica e un calendario degli eventi, in particolare per la MotoGp, non esattamente funzionale al prolungamento della stagione, il mese di settembre viene archiviato con numeri di arrivi e presenze estremamente confortanti per la nostra città”.

La sindaca e assessora al Turismo di Riccione Daniela Angelini commenta molto positivamente i dati ufficiali di arrivi e presenze pubblicati sul sito della Regione riferiti al periodo gennaio-settembre 2022. Rispetto alle altre località della costa riminese, Riccione è la città che nell’arco dei primi nove mesi dell’anno maggiormente si avvicina alle performance turistiche dell’ultimo anno precedente alla pandemia (2019), vedendo addirittura incrementare gli arrivi degli ospiti stranieri.

La sindaca Daniela Angelini:

“Ecco cosa fa il Comune per il turismo”

“Questi dati sono molto confortanti – argomenta ancora Daniela Angelini -. Abbiamo però la consapevolezza di avere un grande lavoro da svolgere per consolidare il recupero rispetto al periodo pre Covid. Abbiamo inoltre la contezza che, alla luce dei fortissimi rincari, a fronte di questi dati e conseguenti fatturati non vi è un corrispondente margine di guadagno per gli operatori. Le difficoltà sono tante e proprio per questo stiamo mettendo a punto misure come la restituzione dell’imposta di soggiorno al fine di incentivare gli albergatori a tenere aperto in occasione delle prossime festività. Con il progetto ‘Mare d’inverno’ diamo poi la possibilità ai pubblici esercizi di allargarsi con i dehor senza costi aggiuntivi per l’occupazione di suolo pubblici. Ancora, abbiamo in pubblicazione un bando per aiutare le aziende (con 150mila euro) e le famiglie (con 250.000) a pagare le bollette”.

Ai fini di un “forte sostegno alla nostra industria diffusa”, l’amministrazione comunale ha creato un grande calendario di eventi per le prossime festività natalizie e di fine anno “ma – aggiunge Angelini – siamo già proiettati per la promozione dell’anno prossimo con l’obiettivo di crescere ancora sia sul mercato nazionale che quello estero”.

I numeri dell’estate di Riccione

Riccione, nel periodo da gennaio a settembre, registra una robusta crescita sia in termini di arrivi (+20.1%) che di presenze (+14,4%) rispetto al 2021. Confrontando i dati con quelli del 2019 si registra una leggera flessione (-7,9% sui turisti e -7,4% sui pernottamenti) ma è la più bassa tra le località della Riviera. Guardando in particolare gli arrivi, Riccione – unica località della costa – vede aumentare il numero dei turisti stranieri rispetto al 2019 (+0,6%).