RICCIONE: UN ARRESTO PER RAPINA E LESIONI

Nel pomeriggio di ieri 19 luglio, i Carabinieri del dipendente NOR – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto per rapina e lesioni personali, B.D. di anni 21, residente in Provincia di Varese. I militari verso le ore 13.00 circa intervenivano in questo Viale Ceccarini ove l’indagato si era dato alla fuga dopo essersi impossessato di un portafogli, asportato dalla borsa di una turista, posta sotto un ombrellone di questo arenile. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri ed alla prontezza del personale del lido interessato, che si metteva subito all’inseguimento dell’indagato, si riusciva a bloccare il malfattore che, nella colluttazione, procurava lievi lesioni al bagnino intervenuto. La refurtiva veniva completamente recuperata e restituita all’avente diritto. L’arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Rimini.