Riccione. Un torneo di tennis per ricordare Marco Mami. Oggi i funerali

Si terranno nella giornata di oggi alle ore 15 presso la parrocchia San Martino le esequie di Marco Mami, deceduto all’età di 53 anni. il noto commerciante, titolare del negozio di abbigliamento Giorgi Store, in viale Dante è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi amici venerdì scorso all’ospedale Ceccarini, dove era stato ricoverato per un infarto. Per ricordarlo verrà organizzato un torneo di tennis a lui dedicato. L’appuntamento diventerà fisso e si ripeterà annualmente.