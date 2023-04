Riccione. Un uomo armato di fucile punta verso la piazza: parte richiesta soccorso

Condividi l'articolo

Un uomo armato di fucile punta verso la piazza: questa è stata la richiesta di soccorso che è giunta alle autorità intorno alle 13 di ieri a Riccione. Tre auto dei carabinieri sono state schierate sulla via Fratelli Cervi assieme a quindici militari, pronti a intervenire. In pochi minuti la piazza Parri si è svuotata: i commercianti sono stati costretti a chiudere i loro negozi, i genitori ad attendere i figli in uscita dalle scuole al sicuro, mentre gli agenti armati irrompevano nella zona come in un film d’azione. Questo tumulto è finito rapidamente, dimostrando la buona preparazione delle forze dell’ordine. L’uomo è poi stato identificato come un riccionese che voleva semplicemente pulire il fucile. Nessuna azione contro di lui è stata presa, sebbene l’eco del clamore sia durata a lungo. Comprensibile il timore collettivo: un uomo con un fucile può essere molto pericoloso, soprattutto in un mercato gremito di gente. La tranquillità comunque è stata salvaguardata grazie alla rapidità d’azione degli uomini in divisa.