Riccione. Vandali in azione, altalena danneggiata nella notte

Il parco del Villaggio Papini, situato in viale Viareggio a Riccione, è stato vittima del vandalismo durante la notte. Alcuni individui hanno distrutto i pali di sostegno dell’altalena, probabilmente spingendoli per un lungo periodo fino a spezzarli alla base e far cadere a terra la trave del gioco per bambini. La Geat è intervenuta in mattinata per mettere in sicurezza l’area in attesa del ripristino.

L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, che ha effettuato un sopralluogo al parco, ha espresso la sua delusione per l’atteggiamento maleducato e vandalico di pochi individui che causano disagi per molti e comportano costi maggiori per l’intera collettività. La cura del patrimonio costituito dai giardini e dai parchi comunali è una priorità per l’amministrazione che cerca di investire sempre più risorse per rendere ancora più attraenti e accessibili i parchi, luoghi di incontro e socializzazione per le famiglie. Tuttavia, il ripristino dei giochi esistenti a causa di atti vandalici comporta lo spreco di soldi pubblici che potrebbero essere invece destinati per nuove strutture.