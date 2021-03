Sabato in viale Ceccarini due gruppi di minorenni si sono azzuffati in maniera molto violenta, così un 15enne preso a calci e pugni ha riportato una lesione al polso e dopo essere stato scagliato a terra dall’avversario ha cercato rifugio in un negozio dove subito è scattato l’allarme e la richiesta dei soccorsi.