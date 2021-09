Ricerca Nespresso, 40% italiani preferisce caffè lungo o mug

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 SET – Quattro italiani su 10 iniziano a

preferire caffè con formati alternativi al classico espresso,

dal caffè lungo o doppio, al caffè lungo in tazza grande o mug.

E’ il risultato di un’indagine condotta da Squadrati, società di

ricerche e studi semiotici di mercato, per Nespresso, sui

cambiamenti rituale del caffè per gli italiani, quali i formati

e i momenti di consumo preferiti, tra tradizione all’italiana e

nuove tendenze sociali.

Nella patria del caffè espresso, l’82% di chi beve caffè si

esprime a favore del classico caffè ristretto all’italiana. Ciò

nonostante, a conferma delle nuove tendenze di consumo tipiche

dei paesi Nord-Europei e degli Stati Uniti, l’indagine mostra

come il consumo del più classico espresso sia per molti

accompagnato, in base ai vari momenti della giornata, dalla

preferenza di formati alternativi come il caffè lungo o doppio

(20%) o il caffè lungo in tazza grande o mug (12%).

Secondo il report, se l’espresso viene preferito maggiormente

a colazione e a chiusura del pranzo dal 66% dei bevitori di

caffè intervistati, il caffè lungo o doppio in tazza piccola

viene scelto da ben il 47% come inframezzo durante la mattinata,

mentre il caffè lungo in tazza grande viene preferito nel corso

della mattinata dal 42% e nel pomeriggio da circa il 40%. Il

tutto con grande attenzione alla sostenibilità e voglia di

scoprire nuovi sapori e origini del caffè.

Seguendo l’onda di questi cambiamenti e delle nuove tendenze,

Nespresso ha rivisto l’offerta dei caffè disponibili e ha

introdotto 9 nuove miscele e un nuovo formato dedicato alla

condivisione, Vertuo Carafe, per un risultato in tazza che si

ispira ai nuovi trend di caffè e che strizza l’occhio al moderno

metodo di erogazione a filtro. (ANSA).



