Riceve reddito cittadinanza ma lavora in nero, denunciato

(ANSA) – MODENA, 12 NOV – Avrebbe percepito in modo illegale

22.000 euro di reddito di cittadinanza per un anno e mezzo –

spettante a lui e alla sua famiglia – chiudendo appositamente

nel 2017 la partita Iva con cui operava nel settore dei lavori

meccanici, ma continuando a lavorare in nero. Con questa ipotesi

la Guardia di Finanza della compagnia di Sassuolo, nel Modenese,

ha denunciato un uomo originario del Marocco residente a Fiorano

Modenese.

I militari sono riusciti a ricostruire le fatture emesse e

ricevute dall’uomo, ‘occultate’ con l’obiettivo appunto di

percepire il reddito. In questo modo il denunciato è risultato

essere un evasore totale. Informata anche l’Inps, per l’avvio

della procedura di revoca del reddito di cittadinanza e la

restituzione di quanto illegalmente percepito. (ANSA).



