Richard Galliano per la prima volta a Ferrara Musica

(ANSA) – FERRARA, 03 OTT – La stagione di Ferrara Musica

ospiterà per la prima volta il virtuoso della fisarmonica e del

bandoneon Richard Galliano, il 4 ottobre alle 20.30 al Teatro

Comunale “Claudio Abbado”. Nome di punta del panorama jazzistico

internazionale, considerato l’erede naturale di Astor Piazzolla,

Galliano suonerà insieme con il Quintetto dei Solisti Aquilani,

orchestra d’archi nata nel 1968 sotto la guida di Vittorio

Antonellini, ritenuta una delle più importanti formazioni

cameristiche internazionali per la qualità delle esecuzioni e

l’ampiezza del repertorio. Il Quintetto che affianca Galliano è formato da Daniele

Orlando (violino), Federico Cardilli (violino), Gianluca Saggini

(viola), Giulio Ferretti (violoncello), Alessandro Schillaci

(contrabbasso). Il programma musicale della serata intreccia

Johann Sebastian Bach, con il Concerto per violino in la minore

BWV 1041, trascritto e rivisto dallo stesso Galliano per

fisarmonica e archi, a una selezione di brani propri: la

sognante Habanerando, il Concerto per fisarmonica e orchestra

d’archi “Opale”, tra i suoi brandi più eseguiti, e la Petite

Suite française per fisarmonica e orchestra d’archi, nata su

commissione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Non manca

ovviamente un omaggio ad Astor Piazzolla, di cui quest’anno

ricorre il 100° anniversario della nascita: del musicista

argentino verranno eseguiti Otoño porteño, Primavera porteña e

la celeberrima Oblivion.

Musicista completo, compositore in grado di spaziare dalla

classica al jazz, Galliano ha legato il suo nome al rilancio

della fisarmonica come strumento classico, non più solo legato

al folclore e al repertorio etnico. Decisivo in questo senso

l’incontro nel 1980 con Astor Piazzolla, che lo spronò a creare

lo stile francese “New Musette”, così come lui stesso aveva dato

vita allo stile “New Tango” argentino. (ANSA).



