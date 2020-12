Riders: dieci indagati per blitz in sede Ugl Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 09 DIC – La Digos della a Questura di

Bologna ha notificato dieci avvisi di conclusione indagine ad

altrettanti attivisti dell’organizzazione ‘Riders Union

Bologna’, ritenuti responsabili del blitz compiuto il 21

settembre nella sede bolognese del sindacato Ugl, in via Santa

Margherita.

La protesta era contro l’accordo siglato una settimana prima

fra il sindacato e ‘Assodelivery’, cui aderiscono molte aziende

di consegna pasi a domicilio, fortemente criticato

dall’associazione dei riders. Nel corso del blitz erano stati

affissi volantini alle pareti, tracciate scritte sui muri e

sulla porta d’ingresso e imbrattati alcuni arredi. I dieci

indagati sono accusati dei reati di violenza privata e

imbrattamento in concorso. Sette di loro erano già conosciuti

alla Digos, perché aderenti a collettivi antagonisti e già con

precedenti di polizia per reati specifici, mentre tre erano

incensurati. (ANSA).



