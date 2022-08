Rientra caso Dragowski, il portiere è dello Spezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 10 AGO – Si chiude positivamente la

telenovela del passaggio del portiere polacco Bartlomiej

Dragowski dalla Fiorentina allo Spezia. La rottura della scorsa

notte tra il giocatore e il club viola – relativa al pagamento

della mensilità di luglio, circa 65 mila euro, che la società

toscana voleva si accollasse lo Spezia – aveva fatto

indispettire i liguri che avevano rinunciato all’acquisto

tornando sul portiere del Napoli Alex Meret. In giornata tutto

si è ricomposto con la Fiorentina che ha pagato la mensilità e

ora il club spezzino ha ufficializzato l’arrivo del polacco.

Dragowski ha firmato un triennale con un primo anno a

750mila euro, gli stessi che guadagnava alla Fiorentina, e i

successivi due a salire. Lo Spezia ha pagato due milioni, somma

che con i bonus può crescere a 3,7 milioni (dipenderà dalle

presenze) e alla Viola andrà anche il 50% della futura rivendita

del 25enne. Fissatala clausola rescissoria a nove milioni. Il

portiere sarà convocato per la sfida con l’Empoli, prima di

campionato. Dragowski è il terzo polacco nella rosa di Gotti

dopo Reca e Kiwior, tutti e tre in orbita nazionale in vista dei

mondiali in Qatar. (ANSA).



