Rifiuti: discariche abusive al Nord, arresti del Noe

(ANSA) – MILANO, 20 OTT – I carabinieri del Noe di Milano,

con la collaborazione dal Gruppo per la Tutela Ambientale di

Milano e dai Comandi provinciali competenti territorialmente con

l’impiego di circa 400 militari stanno eseguendo numerosi

arresti e un decreto di sequestro preventivo emessa dal gip del

di Milano su richiesta della D.D.A nei confronti di

un’organizzazione ritenuta responsabile di di “attività

organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di

rifiuti non autorizzata” e “realizzazione di discariche abusive”

attive principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli

Venezia Giulia, che ha smaltito illecitamente circa 24.000

tonnellate di rifiuti provenienti da vari impianti del Nord

Italia. (ANSA).



