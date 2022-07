Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Dopo l’incendio del Tmb di Malagrotta “stiamo lavorando con il massimo impegno” per ripulire la citta’

ed “entro una settimana l’emergenza sarà superata, torneremo

alla situazione precedente all’incendio”. Ma “per raggiungere

l’eccellenza, perché Roma sia pulita come merita, come un borgo

del Trentino, ci vorranno un paio di anni”. Lo ha detto il

sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Rtl. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte