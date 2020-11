Rifiuti: Noe sequestrano area nel Pordenonese, due denunce

(ANSA) – SPILIMBERGO, 09 NOV – I Carabinieri del Noe di Udine

hanno sequestrato un’area di circa 3 mila metri quadrati e

rifiuti da demolizione stoccati e gestiti illecitamente in uno

stabilimento di Spilimbergo (Pordenone). I due fratelli titolari

dell’azienda sono stati denunciati per il reato di gestione

illecita di rifiuti.

Il valore totale dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa

250 mila euro.

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di accertare la

presenza di numerose e gravissime infrazioni alla normativa di

settore. In particolare, le verifiche condotte hanno fatto

emergere come l’azienda gestisse ingenti quantitativi di

rifiuti, ben oltre il limite consentito, stoccandoli in aree non

autorizzate e omettendo di sottoporli al trattamento per il

recupero dei materiali inerti necessario al riutilizzo degli

stessi quali materiali certificati per l’edilizia.

Il sequestro dei Carabinieri del Noe è stato convalidato dal Gip

del Tribunale di Pordenone su richiesta della locale Procura

della Repubblica che ha assunto la direzione delle indagini.

(ANSA).



—

