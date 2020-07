Riforma sport e Terzo settore, giovedì seminario Us Acli

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Quale sarà la funzione dello sport

tra la riforma del sistema sportivo e quella del Terzo settore?

Se ne parlerà al seminario organizzato dall’Unione Sportiva Acli

giovedì prossimo alle 17 e che sarà trasmesso in diretta

streaming sulla pagina facebook ‘Us Acli Italia’ e sul Canale

YouTube US Acli Nazionale.

Al dibattito interverranno il presidente di Sport e Salute,

Vito Cozzoli, che illustrerà le linee operative dell’ente, il

numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, il direttore Ufficio

nazionale Cei per la Pastorale del Tempo Libero, turismo e sport don Gionatan De Marco, che affronterà il tema dello sport e la

fede, e il vice direttore Rai Sport Enrico Varriale. Moderatore

il capo redattore Sport dell’Ansa, Piercarlo Presutti, (ANSA).



