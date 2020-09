(ANSA) – ROMA, 02 SET – Slitta l’incontro tra il ministro per

le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i

vertici di maggioranza sul tema della legge di riforma dello

sport inizialmente fissato per domani. Lo apprende l’ANSA da

forti parlamentari.

L’incontro è stato rinviato per gli impegni in Aula sia alla

Camera sia al Senato di deputati e senatori per i provvedimenti

governativi. (ANSA).



