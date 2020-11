Riforma sport: Spadafora, gran lavoro con 5S, Pd, Iv e Leu

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Mi auguro che la riforma dello

sport vada in porto. C’è accordo su almeno il 90 per cento del

testo e questo credo che nessuna forza politica possa smentirlo.

Abbiamo lavorato molto bene con le forze di maggioranza per

mesi, con i rappresentanti parlamentari dei 5 Stelle, del

Partito democratico, Italia Viva e Leu e tutti loro hanno dato

un contributo fondamentale. Il 10 per cento che manca è sulla

governance, speriamo di trovarla entro il 30 novembre”: lo ha

detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport,

Vincenzo Spadafora ospite questa sera di “Porta a Porta”.

Parlando della riforma Spadafora ha sottolineato che “c’è

l’esigenza di una riforma per cambiare un sistema sportivo che

probabilmente non è più moderno rispetto alle esigenze che sono

cambiate in questi anni”. (ANSA).



