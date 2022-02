RIGENERAZIONE URBANA. MORRONE (LEGA): PROGETTO CESENA RIENTRA FRA I FINANZIATI

Condividi l'articolo

Forlì, 19 febbraio. “Sette miliardi per tagliare i costi delle bollette sono diventati realtà grazie soprattutto al pressing della Lega e di Matteo Salvini. Parte di queste risorse sono destinate ai Comuni come avevamo esplicitamente richiesto per evitare che il salasso energetico si riversasse su servizi essenziali erogati dalle amministrazioni locali. Questo primo passo è importante ma non basta. Servono certamente altri impegni e una rivisitazione strutturale delle politiche energetiche del Paese. Cito anche un altro provvedimento che abbiamo fortemente sostenuto, ovvero la previsione di altri 900 milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che, pur in graduatoria, erano stati esclusi sulla base dei criteri stabiliti dal governo giallorosso Conte bis. Tra questi progetti rientra anche quello presentato dal Comune di Cesena per un importo di 10.000 euro”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.