RIimini. Filmano e baciano l’amica nuda poi fanno girare il video a sua insaputa

Nei guai tre riminesi di età fra i 19 e i 21 anni accusati di violenza sessuale di gruppo. Nei giorni scorsi sono stati oggetto di perquisizione domiciliare e portati in questura. Gli investigatori hanno sequestrato non solo i telefonini, ma anche i loro computer, tablet e ogni altro dispositivo elettronico. I fatti risalgono ad aprile: il gruppo attraverso lo smartphone ha ripreso l’amica completamente nuda a casa di un amico e qualcuno di loro le ha persino baciato le parti intime. Infine hanno fatto girare quel video per divertimento. Ora rischiano grosso.